«Машина скользила на крыше»: в Тольятти на дороге перевернулся Chevrolet

На месте работали инспекторы ГИБДД

В ночь на субботу, 28 июля, в Самарской области произошло ДТП. Около 2:00 в Автозаводском районе Тольятти, на улице Спортивной, перевернулась Chevrolet Niva.

— Это же на какой скорости надо ехать, чтобы на пустой дороге ночью перевернуться? — рассказали авторы фото.

По словам очевидцев, машина проехала несколько метров на крыше.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, автомобиль наехал на препятствие. Последствия аварии устраняли 5 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.