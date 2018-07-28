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«Машина скользила на крыше»: в Тольятти на дороге перевернулся Chevrolet
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«Машина скользила на крыше»: в Тольятти на дороге перевернулся Chevrolet 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На месте работали инспекторы ГИБДД
В ночь на субботу, 28 июля, в Самарской области произошло ДТП. Около 2:00 в Автозаводском районе Тольятти, на улице Спортивной, перевернулась Chevrolet Niva.
— Это же на какой скорости надо ехать, чтобы на пустой дороге ночью перевернуться? — рассказали авторы фото.
По словам очевидцев, машина проехала несколько метров на крыше.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, автомобиль наехал на препятствие. Последствия аварии устраняли 5 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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