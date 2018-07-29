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Названа дата начала продаж и цена BMW 8-Series Coupe в России
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Названа дата начала продаж и цена BMW 8-Series Coupe в России 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что старт продаж новинки начнется 24 ноября текущего года.
На днях прошла закрытая премьера люксового автомобиля, которая прошла 21 ноября в столичном Большом театре. Судя по увиденному, у новинки будет множество современных функций.
Например, в качестве примера можно привести целый ряд опций, связанных с безопасностью водителя. К примеру, можно привести системы ночного виденья и контроля за состоянием водителя.
Кроме того, на автомобиле можно встретить круиз-контроль, созданный по совершенно новой технологии. В нем предусмотрены системы автономного управления среди потока машин.
Под капотом у новенького BMW будет спрятан трехлитровый двигатель, способный выдавать мощность в 320 лошадиных сил. Поклонники транспорта помощнее, могут заказать модификацию с мотором в 4,4 литра и мощностью в 530 «лошадей».
Уже известно, что базовая комплектация обойдется покупателю в сумму 6 600 000 рублей. Топовое исполнение автомобиля имеет цену 8 миллионов 290 тысяч.
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