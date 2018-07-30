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В Краснодаре перекресток улиц им. Тургенева и Северной не открыли к обещанному сроку
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В Краснодаре перекресток улиц им. Тургенева и Северной не открыли к обещанному сроку 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. Перекресток улиц им. Тургенева и Северной был полностью перекрыт для движения транспорта в ночь на 20 июля. На данном участке специалистам предстояло заменить головной ливневый коллектор. Как обещали в мэрии краевой столицы, ремонт должен был завершиться утром 30 июля.
Накануне в городской администрации сообщили, что работы продлены на неделю. Как объяснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, завершить ремонт в срок помешали ливни, обрушившиеся на Краснодар. По словам главы ведомства, коллектор был заменен, однако дожди не дали специалистам уложить асфальтное покрытие.
— Необходимо сначала просушить земполотно, подготовить основание дороги, а затем приступать к асфальтировке. Из-за этого временную схему организации дорожного движения на этом участке пришлось продлить до 04.00 утра 6 августа, — рассказал Архипов.
Изменения в схемах движения транспорта, в том числе и общественного, на этом участке остаются в силе. Об этом «НК» подробно писала ранее.
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