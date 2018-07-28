«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке

«Нам все пофиг»: жених-мажор выехал на встречку

В Калининграде жених с друзьями, направляясь за невестой, проехал по встречной полосе Московского проспекта, сообщает «Новый Калининград».

Ролик с рассказом о предстоящей женитьбе и съемки поездки сам молодой мужчина выложил в Сети.

«Чтобы понимали, мы сейчас на встречке, у нас свадьба, мы едем за моей невестой, будущей женой», — сообщает жених, в это время на видео машины уступают кортежу дорогу, а пешеходы на переходе спешно ее перебегают. Кортеж состоит из дорогих иномарок.

Позже в Сети появилось и другое видео. На нем сотрудники ГИБДД задерживают свадебный кортеж нарушителей.

«Меня за рулем не было — о чем я могу сожалеть, — говорит жених. — Но вообще, конечно, сожалею. Такого больше не повторится».

В отношении четверых водителей составлены административные протоколы в связи с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Максимальное наказание по такой статье —лишение водительских прав на полгода.