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Составлен топ-5 быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей
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Составлен топ-5 быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: PNZdrive
Эксперты назвали самые быстрые автомобили ценой до двух миллионов. Первое место среди самых быстрых машин в массовом сегменте заслужил Volkswagen Golf R с 2,0-литровым мотором. Без малого пять секунд потребовалось немецкому авто, чтобы развить скорость до ста километров в час. Цена хетчбэка 1 676 000 рублей.
Серебро рейтинга отдано немецкому седану Audi S3. Автомобиль с 1,4-литровым 150-сильным турбинным мотором стоит 1 638 000 рублей. Третье место по праву принадлежит Ford Focus ST с 250-сильным двигателем. Цена скоростного автомобиля составляет 1 600 000 рублей.
Mini John Cooper Works за 1 995 000 рублей и Seat Leon Cupra за 30 тысяч евро не смогли попасть в тройку лидеров, но вошли в топ-5 самых быстрых автомобилей, сообщает ФАН.
Ранее «Свободная пресса» сообщала модели самых быстрых в мире машин. На первом месте рейтинга расположился гиперкар Hennessey Venom F5, который может разогнаться до 484 километров в час. Вторую строчку эксперты отдали Koenigsegg Agera RS. Третье место за Hennessey Venom GT.
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