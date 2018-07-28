За минувшие выходные в Костроме задержали 45 нетрезвых водителей

В Костроме продолжаются профилактические рейды, в ходе которых правоохранители ищут нарушителей ПДД. Последний рейд подтвердил, что таковых в городе немало, сообщает управление МВД по Костромской области.

Сотрудники ГИБДД выявили семь автовладельцев, нарушивших правила тонировки, несколько водителей ездили без полиса ОСАГО и нарушили требования дорожных знаков.

Кроме того, за выходные на дороги города выехали 45 нетрезвых водителей. Многие садятся за руль подшофе повторно, и в отношении них возбуждают уголовные дела. С начала года таких дел насчитывается уже 179.

Рейды продолжатся, а нарушителей привлекут к ответственности.