Ещё
За минувшие выходные в Костроме задержали 45 нетрезвых водителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

За минувшие выходные в Костроме задержали 45 нетрезвых водителей 

k1news.ru 16 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме продолжаются профилактические рейды, в ходе которых правоохранители ищут нарушителей ПДД. Последний рейд подтвердил, что таковых в городе немало, сообщает управление МВД по Костромской области.
Сотрудники ГИБДД выявили семь автовладельцев, нарушивших правила тонировки, несколько водителей ездили без полиса ОСАГО и нарушили требования дорожных знаков.
Кроме того, за выходные на дороги города выехали 45 нетрезвых водителей. Многие садятся за руль подшофе повторно, и в отношении них возбуждают уголовные дела. С начала года таких дел насчитывается уже 179.
Рейды продолжатся, а нарушителей привлекут к ответственности.
k1news.ru: последние новости
В Костроме страшное ДТП унесло жизнь мотоциклиста Самые дисциплинированные костромские таксисты ездят на "Лексусах", "Инфинити" и "Мерседесах" Кондуктор троллейбуса в Костроме отсудила 12 тысяч за травмы, полученные в ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке110
В России резко подорожали самые доступные авто60
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка11
Выпил и сбил пенсионерку: экс-следователю вынесли приговор45
Суперкар Pagani станет самым дорогим авто в мире
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение