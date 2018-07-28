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Сбили насмерть: в Уфе под колеса автомобиля попал маленький ребенок
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Сбили насмерть: в Уфе под колеса автомобиля попал маленький ребенок 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 28 июля в Уфе на улице Сельская Богородская ребенок попал под колеса автомобиля. Трагический инцидент случился буквально пару часов назад. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.
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