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Сбили насмерть: в Уфе под колеса автомобиля попал маленький ребенок
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Сбили насмерть: в Уфе под колеса автомобиля попал маленький ребенок
ufa1.ru
2 часа назад
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Фото:
ufa1.ru
Сегодня, 28 июля в Уфе на улице Сельская Богородская ребенок попал под колеса автомобиля. Трагический инцидент случился буквально пару часов назад. На месте работают сотрудники
ГИБДД
и медики.
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