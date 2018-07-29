Восемь полицейских пострадали в погоне за машиной в Иркутске

Восемь сотрудников полиции получили травмы в ДТП в Иркутске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сегодня сотрудники ГИБДД заметили на дороге водителя, нарушавшего правила движения, и приняли меры к его задержанию. На мосту через реку Иркут машина нарушителя была блокирована», — говорится в сообщении. Отмечается, что в процессе оформления протокола в полицейских врезался другой автомобиль.

По словам начальника пресс-службы полиции Германа Струглина, у пяти человек переломы, у трех — ушибы. Водитель-нарушитель также госпитализирован. Мужчина, устроивший ДТП, задержан.