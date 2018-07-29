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Восемь полицейских пострадали в погоне за машиной в Иркутске
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Восемь полицейских пострадали в погоне за машиной в Иркутске 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Восемь сотрудников полиции получили травмы в ДТП в Иркутске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.
«Сегодня сотрудники ГИБДД заметили на дороге водителя, нарушавшего правила движения, и приняли меры к его задержанию. На мосту через реку Иркут машина нарушителя была блокирована», — говорится в сообщении. Отмечается, что в процессе оформления протокола в полицейских врезался другой автомобиль.
По словам начальника пресс-службы полиции Германа Струглина, у пяти человек переломы, у трех — ушибы. Водитель-нарушитель также госпитализирован. Мужчина, устроивший ДТП, задержан.
По информации источника в экстренных службах, врезавшийся в группу полицейских водитель задержан. Telegram-канала 112 сообщает, что полицейские преследовали 23-летнего гонщинка, который находился за рулём черной Toyota Filder. После того, как сотрудники ДПС заблокировали нарушителя, в них врезался красный Ford Focus.
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