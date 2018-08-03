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Полицейские задержали мужчин, вымогавших 2 млн руб «долга» у жителя Подмосковья
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Полицейские задержали мужчин, вымогавших 2 млн руб «долга» у жителя Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции в Богородском округе Подмосковья задержали двух подозреваемых в вымогательстве почти 2 миллионов рублей у 36-летнего местного жителя, в отношении злоумышленников возбудили дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Полицейские установили, что неизвестные лица вымогают у потерпевшего денежные средства в сумме 1,98 миллиона рублей в счет несуществующего долга. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии в момент передачи части требуемой суммы в размере 45 тысяч рублей задержали двух мужчин», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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