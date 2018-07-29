В Иркутске Ford сбил 9 полицейских

В Иркутске полиция начала проверку по факту произошедшего минувшей ночью ДТП, в ходе которого водитель автомобиля Ford сбил 9 сотрудников ГИБДД

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел на мосту через реку Иркут около часа ночи. Полицейские преследовали автомобиль Toyota , который «неоднократно создавал аварийные ситуации, совершал опасные маневры, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения». Автомобиль удалось остановить после того, как сотрудники полиции применили табельное оружие.

— Во время фиксирования факта правонарушения на сотрудников полиции был совершен наезд автомашиной Ford, в результате чего 9 офицеров получили различные травмы. В настоящее время 3 полицейских госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновников случившегося также обратились за медицинской помощью. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных автомобиля, — рассказали в пресс-службе силового ведомства.