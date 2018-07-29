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В Волгограде ради генеральной уборки вновь закрыли Нулевую Продольную
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В Волгограде ради генеральной уборки вновь закрыли Нулевую Продольную 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде вновь закроют Нулевую Продольную. Всю ночь коммунальщики будут расчищать от песка и грязи набережную от музея «Россия — моя история» до улицы Комсомольской.
Дорогу от музея до улицы Комсомольской откроют завтра в 6:00  — Движение по перекрытой дороге возобновится завтра в 6:00, — уточнили в МБУ «Северное». — За ночь рабочие очистят от песка и грязи всю набережную.
На ночную уборку коммунальщики выведут подметально — уборочную машину «Магистраль», которая работает, словно большой городской пылесос. Спасать тротуары от последствий ливня будут тракторы — щетки, дорожно — комбинированные машины и грузовики. Промывать ливневую канализацию будут специальные каналопромывочные машины.
После сильных ливней Нулевую Продольную магистраль засыпало горами песка со склонов под стадионом. Чтобы запустить движение по рокадной дороге, коммунальщики несколько дней подряд работали в режиме нон — стоп. Впрочем, во время следующих дождей чиновники решили вновь остановить машины. По словам волгоградцев, из-за забитой ливневки магистраль превратилась в чашку, которая моментально собирает всю воду.
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