Погоня за пьяным таксистом попала на видео

Утром 29 июля в Уфе нетрезвый водитель «Яндекс. Такси» пытался оторваться от полицейской погони на автомобиле Lada Vesta с двумя пассажирами. Однако уйти от преследователей ему не удалось.

На видеозаписи, опубликованной Федеральным агентством новостей , видно, как таксист на большой скорости совершает поворот, но не справляется с управлением и врезается в дерево на улице Машиностроителей в столице Башкирии.

Рядом останавливаются сразу три преследовавшие такси машины. Из них выбегают люди и устремляются к попавшему в ДТП автомобилю.

Как сообщает ФАН, в результате аварии пострадали обе пассажирки такси. Их госпитализировали в 13-ю больницу Уфы. Сам же 47-летний водитель не пострадал. Содержание алкоголя в его крови составило 1,4 промилле, что превышает норму в 10 раз.