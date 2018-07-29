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Погоня за пьяным таксистом попала на видео
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Погоня за пьяным таксистом попала на видео 

Ридус 4 часа назад
Утром 29 июля в Уфе нетрезвый водитель «Яндекс. Такси» пытался оторваться от полицейской погони на автомобиле Lada Vesta с двумя пассажирами. Однако уйти от преследователей ему не удалось.
На видеозаписи, опубликованной Федеральным агентством новостей, видно, как таксист на большой скорости совершает поворот, но не справляется с управлением и врезается в дерево на улице Машиностроителей в столице Башкирии.
Рядом останавливаются сразу три преследовавшие такси машины. Из них выбегают люди и устремляются к попавшему в ДТП автомобилю.
Как сообщает ФАН, в результате аварии пострадали обе пассажирки такси. Их госпитализировали в 13-ю больницу Уфы. Сам же 47-летний водитель не пострадал. Содержание алкоголя в его крови составило 1,4 промилле, что превышает норму в 10 раз.
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