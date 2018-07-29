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В Ярославской области горящая машина протаранила дом: водитель выпрыгнул на ходу
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В Ярославской области горящая машина протаранила дом: водитель выпрыгнул на ходу 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Машина проломила забор
Вчера около часу дня странное ДТП случилось в поселке Дертники в Ростовском районе Ярославской области. Ехавший по трассе М-8 автомобиль "Фольксваген" вдруг загорелся. Испугавшийся водитель не сумел справиться с управлением и врезался в забор. Машина протаранила ограждение и, полыхая, влетела в дачный дом. К счастью, водитель успел на ходу выпрыгнуть из автомобиля.
Полыхающую машину и загоревшийся дом пожарные тушили до семи часов вечера. Но, как стало известно порталу 76.ru, сгорело всё.
Пожар тушили несколько часов
— Уничтожено строение дома и гараж на общей площади 110 м2, автомобиль «Фольксваген», — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
— Водитель получил незначительные ожоги, — рассказали порталу 76.ru очевидцы.
На днях был не такой огненный случай с тараном, но тоже впечатляющий — «Рено» врезался в дорогой «Ягуар»
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