Байкер поплатился за езду по междурядью

Есть такие особенности дорожного движения, которые находятся в серой зоне: фактически не наказуемы, однако большинство водителей их не одобряют.

Одна из таких вещей — езда мотоциклов по междурядью. В этом ролике хороший пример того, к чему приводят подобные привычки.

Мотоциклист, очевидно, не слишком опытный и, вдобавок, ездит на круизере, чья ширина больше стандартной. Поэтому втиснуться между машинами становится нетривиальной задачей. В результате пилот мотоцикла бьет одну машину, вторую, третью, отскакивая от них как шарик в пинболе. Теперь придется из собственного кармана оплачивать ремонт байка.