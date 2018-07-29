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Байкер поплатился за езду по междурядью
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Байкер поплатился за езду по междурядью 

Авторамблер 13 часов назад
Есть такие особенности дорожного движения, которые находятся в серой зоне: фактически не наказуемы, однако большинство водителей их не одобряют.
Одна из таких вещей — езда мотоциклов по междурядью. В этом ролике хороший пример того, к чему приводят подобные привычки.
Мотоциклист, очевидно, не слишком опытный и, вдобавок, ездит на круизере, чья ширина больше стандартной. Поэтому втиснуться между машинами становится нетривиальной задачей. В результате пилот мотоцикла бьет одну машину, вторую, третью, отскакивая от них как шарик в пинболе. Теперь придется из собственного кармана оплачивать ремонт байка.
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