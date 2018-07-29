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Контроль за нетрезвыми водителями усилили дорожные полицейские
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Контроль за нетрезвыми водителями усилили дорожные полицейские 

Вологда.рф 50 минут назад
Фото: Вологда.рф
Более 3 тысяч водителей в Вологодской области лишились прав за вождение в нетрезвом виде с начала года. Для выявления нарушителей и предупреждения ДТП, ГИБДД до 30 июля проводит профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».
«Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении — уголовная ответственность», — напомнили в пресс-службе областного УМВД.
Наряды ДПС выявляют нарушителей на дорогах области. Вологжане также могут помочь в этом: при наличии информации о водителях в состоянии опьянения, намеревающихся отправиться в поездку, сообщите в дежурную часть ближайшего отделения полиции или по телефонам в Вологде: 76-50-50, или «02».
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