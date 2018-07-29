Под Саратовом спасатели деблокировали водителя из салона ВАЗ-2107

В Саратовской области 28 июля машина слетела в кювет. Как сообщили очевидцы, автомобиль опрокинулся в Ершовском районе. На место вызвали региональную службу спасения. Сотрудники облспаса выехали на указанное место в районе села Битяговка.

В салоне автомобиля ВАЗ-2107 находился 29-летний водитель. По предварительным данным, он, находясь за рулем, не справился с управлением. Машина слетела с дороги, от удара виновника аварии заблокировало элементами металлоконструкций.

Спасатели вызволили зажатого мужчину и передали врачам. Госпитализация ему не потребовалась.