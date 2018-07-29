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Житель Безенчукского района угнал незапертый автомобиль знакомого, чтобы ехать в Чапаевск
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Житель Безенчукского района угнал незапертый автомобиль знакомого, чтобы ехать в Чапаевск 

Волга Ньюс 21 минуту назад
Потерпевший оставил автомобиль незакрытым, а ключи от замка зажигания находились в салоне. Владелец рассказал, что вечером поставил машину в гараж, а утром ее уже там не было.
Полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения решил поехать в Чапаевск. При этом он знал, что знакомый оставляет в гараже открытый автомобиль. По предварительным данным, сбив кирпичом навесной замок, он проник в помещение и забрал машину. Через некоторое время у подозреваемого закончился бензин, он бросил автомобиль на обочине и вернулся домой.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
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