Ещё
В Сергиевском районе погиб водитель врезавшейся в дерево и загоревшейся «двенадцатой»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Иномарка переехала троих детей на пляже
Иномарка переехала троих детей на пляже

В Сергиевском районе погиб водитель врезавшейся в дерево и загоревшейся «двенадцатой» 

Волга Ньюс 1 час назад
По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево и загорелся.
Автомобилист скончался на месте, его личность устанавливают.
Волга Ньюс: последние новости
Начальник отдела судебных приставов Ленинского района не смог оспорить штраф за отказ от медосвидетельствования Полицейские изъяли почти 2 кг амфетамина и задержали жителя Санкт-Петербурга Житель Безенчукского района угнал незапертый автомобиль знакомого, чтобы ехать в Чапаевск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иномарка переехала троих детей на пляже7
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке227
ДТП с артистами: число пострадавших растет84
Как может выглядеть новенький BMW X6
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами4
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение