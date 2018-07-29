В Сергиевском районе погиб водитель врезавшейся в дерево и загоревшейся «двенадцатой»

По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево и загорелся.

Автомобилист скончался на месте, его личность устанавливают.