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ДАИШ взяла ответственность за атаку на туристов в Таджикистане
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ДАИШ взяла ответственность за атаку на туристов в Таджикистане 

Российская Газета 31 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще три человека получили ранения, в том числе благополучно прооперированный француз.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP, опубликовавшее информацию с сайта организации SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов. Трое злоумышленников, принимавших участие в теракте, были ликвидированы властями страны. Еще несколько подозреваемых были задержаны.
Инцидент произошел на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области в ста километрах южнее столицы. Автомобиль Daewoo Leganza, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, путешествующих по стране на велосипедах. После того, кого террористы сбили путешественников, они напали на жертв, актакуя их ножами. А затем скрылись с места преступления.
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