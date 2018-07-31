ДАИШ взяла ответственность за атаку на туристов в Таджикистане 

ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще три человека получили ранения, в том числе благополучно прооперированный француз.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP, опубликовавшее информацию с сайта организации SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов. Трое злоумышленников, принимавших участие в теракте, были ликвидированы властями страны. Еще несколько подозреваемых были задержаны.
Инцидент произошел на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области в ста километрах южнее столицы. Автомобиль Daewoo Leganza, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, путешествующих по стране на велосипедах. После того, кого террористы сбили путешественников, они напали на жертв, актакуя их ножами. А затем скрылись с места преступления.