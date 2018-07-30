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В Приморье автомобиль с людьми утонул в реке
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В Приморье автомобиль с людьми утонул в реке 

Газета.Ru 35 минут назад
Представитель ЕДДС городского поселения Лучегорск проинформировал о ДТП, в результате которого четыре человека утонули на микроавтобусе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, инцидент произошел утром 24 июля в Пожарском районе Приморья. Автомобиль с жертвами был обнаружен после того, как вода спала.
"Утром 24 июля был обнаружен затопленный автомобиль Mitsubishi Delica с двумя погибшими мужчинами и двумя женщинами", — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Охту. Инцидент произошел на проспекте Шаумяна около дома N 8 из-за открытого люка. Наехав на него, автомобиль подпрыгнул, пробил забор и упал в реку.
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