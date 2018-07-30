За I полугодие рынок легковых автомобилей в РФ вырос на 16,5%

За I полугодие рынок легковых автомобилей в РФ вырос на 16,5% «Автостат Инфо» обнародовал данные исследования рынка легковых автомобилей в России за первое полугодие 2018 года. Мы подсчитали, что в этот период объем автомобильных продаж в стране вырос на 16,5% к аналогичному периоду прошлого года. В количественном выражении продажи увеличились до 738 565 ед. авто против 633 933 ед., проданных в прошлом году.

В июне этого года в РФ было продано 129 587 легковых машин. Объем реализации вырос на 6,4% к июню 2017 года, когда было реализовано 121 773 авто.

Сегмент иномарок показал рост на 15,8% по итогам первого полугодия и увеличился на 7,2% за июнь. За январь-июнь этого года россияне купили 574 360 иномарок, включая и 101 651 автомобиль в июне. Рост продаж в сегменте отечественных легковушек составил в первом полугодии 19% (продано 164 205 таких авто) и +3,7% — в июне (объем реализации — 27 936 ед.).