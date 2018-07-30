За I полугодие рынок легковых автомобилей в РФ вырос на 16,5% «Автостат Инфо» обнародовал данные исследования рынка легковых автомобилей в России за первое полугодие 2018 года. Мы подсчитали, что в этот период объем автомобильных продаж в стране вырос на 16,5% к аналогичному периоду прошлого года. В количественном выражении продажи увеличились до 738 565 ед. авто против 633 933 ед., проданных в прошлом году.
В июне этого года в РФ было продано 129 587 легковых машин. Объем реализации вырос на 6,4% к июню 2017 года, когда было реализовано 121 773 авто.
Сегмент иномарок показал рост на 15,8% по итогам первого полугодия и увеличился на 7,2% за июнь. За январь-июнь этого года россияне купили 574 360 иномарок, включая и 101 651 автомобиль в июне. Рост продаж в сегменте отечественных легковушек составил в первом полугодии 19% (продано 164 205 таких авто) и +3,7% — в июне (объем реализации — 27 936 ед.).
По результатам первого полугодия лидер авторынка РФ, марка LADA, увеличила свои продажи на 20,8% и реализовала 157 201 легковой автомобиль. Второе место удерживает KIA, которая продала россиянам 102 235 легковушек в первом полугодии (+24,5%). Третье место в рейтинге авторынка занимает Hyundai с результатом продаж 81 266 ед. авто (+8,5%). В топ-5 российского авторынка по итогам продаж за январь-июнь 2018 года входят Renault (63 041 ед. авто, +5,2%) и Volkswagen (45 537 шт., +22,6%).