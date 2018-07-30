Ещё
В Ярославле такси протаранило машину: девушке пробило голову
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле такси протаранило машину: девушке пробило голову 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
У машины оказалась раскуроченной вся передняя часть
Сегодня ночью в Ярославле случилось серьёзное ДТП — на перекрестке улиц Чехова и Свердлова столкнулись два автомобиля. Один из них обклеен номерами известного (печально известного) такси.
— Все живы, ходят своим ходом, девушку увозят с травмой головы, — написали в паблик «Первый ярославский автопортал» «ВКонтакте» очевидцы, уверенные в том, что правила нарушила брендированная машина.
Легковушку смяло от удара
В последнее время это уже не первый случай ДТП с такси на перекрестке. Несколько ней назад машина такси протаранила ларёк с шаурмой.
76.ru: последние новости
В Ярославской области горящая машина протаранила дом: водитель выпрыгнул на ходу В Рыбинске «Ока» насмерть сбила лося В Ярославле «Ауди» протаранил памятник Ленину: видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Программу льготного автокредитования в РФ продлили
Названы страны с самым дешевым бензином19
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
Иномарка переехала троих детей на пляже
Как может выглядеть новенький BMW X6
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение