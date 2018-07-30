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Топ-3 самых опасных видов тюнинга назвали эксперты
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Топ-3 самых опасных видов тюнинга назвали эксперты 

Свободная пресса 5 минут назад
Автоэксперты составили список наиболее вредных для автомобиля видов тюнинга. Бронзу антирейтинга специалисты отдали изменению дорожного просвета, так называемому «дропу» или «Баку-style». Уменьшение клиренса создает неудобства во время преодоления искусственных неровностей. Когда же переднюю часть автомобиля намерено «задирают», то сложности могут возникнуть с работой тормозной системы. Кроме того, в этом случае страдает обзор.
Вторую строчку списка заняла тонировка задних фар, которая зачастую становится причиной ДТП. Увидеть «поворотники» или стоп-сигналы впереди идущего затонированного автомобиля порой просто невозможно.
Первое место эксперты отдали установке ксенона. Такой тюнинг считается самым опасным, так как буквально ослепляет других автомобилистов, сообщает ФАН.
Ранее «Свободная пресса» называла топ-5 «пацанских» автомобилей. Первое место эксперты отдали седану Toyota Mark II с 2,5-литровым двигателем 1JZ-GTE на 280 лошадиных сил.
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