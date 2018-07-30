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Пьяный мотоциклист врезался в автомобиль на мосту через Волгу
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Пьяный мотоциклист врезался в автомобиль на мосту через Волгу 

САРАТОВ24 4 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Минувшей ночью на мосту Саратов-Энгельс мотоцикл врезался в автомобиль «ВАЗ 2112». Мотоциклист и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения они получили травмы. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.
На место происшествия прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Они госпитализировали пострадавших в лечебное учреждение для оказания им медицинской помощи. Дорожные инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, недавно ещё один мотоциклист попал в больницу с повреждениями. На трассе он столкнулся с «КамАЗом».
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