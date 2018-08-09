День омича в 2018 году превратится в двухнедельный квест

День омича в 2018 году, по задумке организаторов, из одного праздничного дня должен превратиться в целую череду событий.

С 11 по 25 августа жители города будут принимать участие в мероприятиях, которые пройдут в разных частях города, сообщает пресс-служба администрации Омска.

«Наша задача — показать, какие омичи гостеприимные, неравнодушные, милосердные люди», — подчеркнула первый заместитель директора департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска, координатор проекта Ольга Донник.

Так, 11 августа состоится День бодрого омича. Всех, кто умеет танцевать или хочет научиться, или просто любит зажигательную музыку, приглашают в танцевальные школы города на мастер-классы.

На 14 августа запланирован День доброго омича. С 12:00 до 17:00 на площади у торгового комплекса «Маяк Молл» будет организован приём гуманитарной помощи для семей, пострадавших от пожара.

Также будет День малинового варенья и много другое.

Финальные праздничные события развернутся 25 августа с 15:00 до 19:00 на территории Омской крепости. Цвет праздника — жёлтый, так что омичей ждут на мероприятии в нарядах жёлтого цвета.