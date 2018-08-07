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Омичам напомнили, как вредно купаться в Иртыше
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Омичам напомнили, как вредно купаться в Иртыше 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске продолжается мониторинг качества песка, водопроводной воды из питьевых фонтанчиков и речной воды в границах пляжей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области. Согласно данным «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» на 6 августа, было отобрано 92 пробы воды, 53 из которых не соответствуют санитарно-химическим показателям, ещё 33 пробы — по микробиологическим показателям.
Кроме того, было отобрано 10 проб песка и 13 проб водопроводной воды. Все они соответсвуют гигиеническим требованиям. Поскольку качество речной воды плохое, омичей просят не купаться в Иртыше, чтобы не заразиться инфекционными и другими заболеваниями.
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