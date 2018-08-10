Погода в Омске. 11 и 12 августа прохладно и дождь

Омичи на этих выходных будут отмечать День физкультурника. В областном центре запланировано множество мероприятий.

Но даже те, кто не имеет ничего общего с физкультурой, с радостью думают о грядущих выходных, чтобы отдохнуть и заняться делами, которые откладывали в долгих ящик всю неделю.

Кто-то поедет на дачу, кто-то будет просто гулять по городу, а может и просто лежать на диване с книжкой. Определиться, чем заняться в ближайшие два дня, вам поможет пятничный прогноз от «АиФ в Омске»

Всю неделю в Омске было жарко. Однако на выходных тепла ждать не приходится. Итак, по данным омского гидрометцентра, 11 августа небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Понижение температуры воздуха. Температура ночью +10…+15°С, днём +16…+21°С.

12 августа небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью +6…+11°С, днём +13…+18°С.

Хорошего всем настроения, несмотря на погоду!