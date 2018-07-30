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От медосвидетельствования отказался: водитель «Нивы» под Уфой протаранил забор и перевернулся
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От медосвидетельствования отказался: водитель «Нивы» под Уфой протаранил забор и перевернулся 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Водитель пострадал не очень сильно, но все же его госпитализировали
В воскресенье 29 июля в восемь часов вечера 40-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Нива», двигаясь по территории СНТ «Надежда» напротив участка допустил наезд на забор с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожной аварии водитель с различными травмами госпитализирован. Водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ему грозит наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет
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