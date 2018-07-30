В первой половине 2018 года объем рынка автомобилей с пробегом увеличился на 1,2% Аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали небольшой прирост перепродаж на рынке автомобилей с пробегом за первое полугодие 2018 года.
Всего за отчетные шесть месяцев россияне купили 2 518 212 подержанных машин. Годом ранее они приобрели 2 488 212 автомобилей с пробегом.
В прошлом месяце объем перепродаж легковушек увеличился на 4,6% в годовом выражении, то есть с 454 547 до 475 659 ед. авто соответственно.
В отчетное полугодие российские покупатели приобрели 1 751 157 иномарок с пробегом. Объем реализации таких машин вырос на 4%. В июне этого года перепродажи иномарок увеличились на 8,6% и составили 333 056 ед. В отличие от сегмента иномарок сегмент российских автомобилей с пробегом демонстрирует спад. За первое полугодие перепродажи таких машин снизились на 4,7% до 767 055 ед., а в июне спад составил 3,5% (до 142 603 ед. авто).
Лидер на вторичном авторынке страны не меняется: на первом месте находится марка LADA. В первом полугодии в РФ было реализовано 660 110 б/у автомобилей «Лада» (-4,2%), включая и 122 034 ед. авто, реализованных в июне (-3,3%). Второе место удерживает Toyota: 282 290 ед. авто (+1,4%) за первое полугодие и 53 553 ед. (+7,7%) — за июнь. На третьей строчке рейтинга находится Nissan: 139 016 ед. авто (+5%) за январь-июнь и 26 386 шт. (+27,3%) — за июнь.