Угонщиков обязали компенсировать ущерб за повреждение похищенного автомобиля 

Угонщики автомобилей теперь будут обязаны компенсировать любой причиненный ущерб, нанесенный похищенному автомобиль. Соответствующий закон подписал президент страны. Документ закрепляет поправки в статью 1080 Гражданского Кодекса. В частности, новый закон дает возможность потребовать от угонщика, который, например, хотел просто покататься на машине, возместить вред, причиненный кражей. Как указано в пояснительной записке, изменения направлены на совершенствование правового механизма реализации потерпевшим права на возмещение имущественного вреда, причиненного в связи с угоном и последующей кражей принадлежащего ему автомобиля, сообщает ТАСС..