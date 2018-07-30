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Угонщиков обязали компенсировать ущерб за повреждение похищенного автомобиля
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Угонщиков обязали компенсировать ущерб за повреждение похищенного автомобиля 

N24.ru 35 минут назад
Фото: N24.ru
Угонщики автомобилей теперь будут обязаны компенсировать любой причиненный ущерб, нанесенный похищенному автомобиль. Соответствующий закон подписал президент страны. Документ закрепляет поправки в статью 1080 Гражданского Кодекса. В частности, новый закон дает возможность потребовать от угонщика, который, например, хотел просто покататься на машине, возместить вред, причиненный кражей. Как указано в пояснительной записке, изменения направлены на совершенствование правового механизма реализации потерпевшим права на возмещение имущественного вреда, причиненного в связи с угоном и последующей кражей принадлежащего ему автомобиля, сообщает ТАСС..
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