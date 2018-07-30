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Суд конфисковал у оренбуржца нерастаможенный BMW X5
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Суд конфисковал у оренбуржца нерастаможенный BMW X5 

ProOren 17 минут назад
Фото: ProOren
Оренбургский областной суд оставил без изменения решение районного судьи о конфискации автомобиля BMW X5 у местного жителя.
Как сообщает пресс-служба инстанции, в марте 2018 года сотрудники Оренбургской таможни в ходе проверки нашли у местного жителя автомобиль, временно ввезенный на территорию России. До истечения срока временного ввоза, указанного в таможенной декларации, мужчина не предпринял никаких действий по получению разрешения на дальнейшую эксплуатацию автомобиля на территории ЕАЭС.
Это стало основанием для привлечение оренбуржца к административной ответственности. Согласно административному кодексу, суд постановил конфисковать у мужчины BMW X5.
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