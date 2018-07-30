Суд конфисковал у оренбуржца нерастаможенный BMW X5

Оренбургский областной суд оставил без изменения решение районного судьи о конфискации автомобиля BMW X5 у местного жителя.

Как сообщает пресс-служба инстанции, в марте 2018 года сотрудники Оренбургской таможни в ходе проверки нашли у местного жителя автомобиль, временно ввезенный на территорию России. До истечения срока временного ввоза, указанного в таможенной декларации, мужчина не предпринял никаких действий по получению разрешения на дальнейшую эксплуатацию автомобиля на территории ЕАЭС

Это стало основанием для привлечение оренбуржца к административной ответственности. Согласно административному кодексу, суд постановил конфисковать у мужчины BMW X5.