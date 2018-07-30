Ещё
Автомобилисты всё больше отдают предпочтения легковым автомобилям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобилисты всё больше отдают предпочтения легковым автомобилям 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российский автомобильный рынок пополнился новыми легковушками.
Прибавление существенно стало заметным после изучения объёма продаж за последние 6 месяцев 2018 года. За данный промежуток времени отмечаются отличные результаты с цифрой в 740 тысяч проданных автомобилей. Специалисты зафиксирвали активность и в первом месяце лета, было купленно около 122 тысяч машин, что практически на 7% больше с предыдущим годом.
Иномарки пользуются спросом, на 16% объём продаж увеличился, а это около 575 тыся автомобилей. Если говорить о промежутке меньше, то за 30 дней купленно практически 102 тысячи автомобилей.
Отечественный транспорт тоже растёт в показателях, их приобрели в количестве 164 тысяч, такие цифры говорят о приросте в 19%.
Самым восстребованным авто производителем уже пол года остаётся LADA. Далее идёт KIА и на третьем месте Нyundai.
Car.ru: последние новости
Специалисты рассказали самые быстрые автомобили стоимостью до 2-х млн.рублей В Санкт-Петербурге продадут Mercedes-Benz “Д’Артаньяна” Автомобили с красной полосой смогут нарушать ПДД в экстренных ситуациях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
Запаска с секретом
Россия вошла в топ-10 стран по дешевизне бензина4
Иномарка переехала троих детей на пляже50
Названы самые опасные дороги в России
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение