Автомобилисты всё больше отдают предпочтения легковым автомобилям

Российский автомобильный рынок пополнился новыми легковушками.

Прибавление существенно стало заметным после изучения объёма продаж за последние 6 месяцев 2018 года. За данный промежуток времени отмечаются отличные результаты с цифрой в 740 тысяч проданных автомобилей. Специалисты зафиксирвали активность и в первом месяце лета, было купленно около 122 тысяч машин, что практически на 7% больше с предыдущим годом.

Иномарки пользуются спросом, на 16% объём продаж увеличился, а это около 575 тыся автомобилей. Если говорить о промежутке меньше, то за 30 дней купленно практически 102 тысячи автомобилей.

Отечественный транспорт тоже растёт в показателях, их приобрели в количестве 164 тысяч, такие цифры говорят о приросте в 19%.