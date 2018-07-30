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Схема движения изменится около Приморского океанариума
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Схема движения изменится около Приморского океанариума
Primpress
1 час назад
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Primpress
Так, на улице Академика Касьянова около остановки «Приморский океанариум» установят новые знаки: «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением», «Окончание дороги с односторонним движением», «Уступите дорогу», «Остановка запрещена» и «Дети».
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