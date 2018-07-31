В Приморье впервые в мире добились разведения древней акулы в неволе

В Приморском океанариуме зафиксирован первый в мире случай, когда зеброовидная бычья акула отложила яйца в неволе, сообщает пресс-служба океанариума.

Как рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов, чьи слова приводятся в сообщении, добиться результата удалось благодаря созданию практически идеальных условий.

— Пять зебровидных акул появились у нас в июне 2016 года, в октябре того же года мы отсадили самую крупную самку отдельно от других рыб и перевели ее на специальный рацион питания, во время действия программы разведения она удвоила свой вес. В июне прошлого года к ней подсадили самца, и через год самка отложила яйца. Сама по себе откладка яиц является показателем того, что акулам хорошо, — сказал он, отметив, что до появления детеныша может пройти от семи месяцев до года.

Акула отложила четыре яйца, и ученые ждут еще одной кладки, так как нерест самок этого вида может происходить в два приема через несколько дней.

— В природе обычно акулы откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора, — прокомментировал Стрельцов.

В литературе отмечен только один факт размножения акул этого рода, но другого вида, таким образом, Приморский океанариум стал первым, кто смог добиться разведения зебровидной бычьей акулы в неволе.

Справка «РГ»

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), представленных в восьмью видами. Считается, что они появились на земле около 242 миллионов лет назад и с того времени практически не изменились. В отличие от современных акул являются яйцекладущими. Питаются в основном морскими ежами, беспозвоночными креветками, крабами, моллюсками, изредка рыбой, когда она проплывает неподалеку.