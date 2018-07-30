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Пьяный подросток на иномарке протаранил три машины в Ангарске
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Пьяный подросток на иномарке протаранил три машины в Ангарске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
17-летний пьяный ангарчанин за рулем автомобиля «Ниссан-АД» протаранил три автомобиля, припаркованных в одном из дворов 8 микрорайона. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Прибывшим на место ДТП полицейским подросток пытался доказать, что за рулем автомобиля не был, однако правоохранителям предварительно удалось установить, что виновником столкновения машин стал именно 17-летний парень, который в этот момент еще и был пьян.
Инспекторы отмечают, что юноша уже не в первый раз попадает в их поле зрения — 8 июля его уже задерживали за рулем машины «под градусом» и без водительских прав.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 264 1. Уголовного Кодекса Российской Федерации. Кроме того, собраны и направлены документы в комиссию по делам несовершеннолетних Ангарского городского округа, чтобы наказать родителей подростка, которым к тому же за свой счет придется восстанавливать три поврежденные машины.
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