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Автомобили в Москве поехали быстрее
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Автомобили в Москве поехали быстрее 

Авторадио 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, что скорость движения на основных магистралях Москвы и на МКАДе по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5 процентов, на Садовом кольце — на 9 процентов и на 11 процентов на Третьем транспортном кольце. Увеличение скорости стало возможным благодаря реконструкции магистралей. Ранее сообщалось, что движение на столичных улицах стало более безопасным. По данным ЦОДД, за первую половину года число погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось на 8 процентов.
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