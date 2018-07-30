Названы самые опасные дороги в России

Международный общественный центр "За безопасность российских дорог" подготовил рейтинг безопасности федеральных трасс за 2017 год.

Общественники рассчитали индекс опасности трасс, учитывая количество ДТП, число раненых и погибших в автокатастрофах, протяженность дорог и население городов вблизи автотрасс свыше 50 тыс. человек.

В рейтинг попали дороги трех категорий. Категория "М" включает трассы федерального значения, соединяющие Москву со столицами иностранных государств и административными центрами регионов России. Категория "Р" — трассы федерального или регионального значения, соединяющие административные центры страны. И, наконец, категория "А" — это трассы федерального или регионального значения, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам.

Среди трасс категории "М" наиболее опасной оказалась М-5 "Урал", а самой безопасной — "Балтия". В категории "Р" опасной признали "Кавказ", а в категории "А" опаснейшей назвали А331 "Вилюй".

В итоговом рейтинге трассы отмечены цветами: самые безопасные — зеленым, а опасные — красным. Желтым отмечены дороги со средним показателем.