На Большом Обуховском мосту закроются две полосы движения

Две полосы движения будут закрыты с 31 июля по 6 августа на проезжей части Большого Обуховского моста через Неву в Санкт-Петербурге, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В сообщении говорится, что третья и четвертая полосы движения будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта. Скорость движения по первой и второй полосам будет ограничена до 50 километров в час.

Сообщается, что ограничение водится в связи с проведением работ по устранению колейности покрытия проезжей части. На участке КАД будут установлены ограждающие место производства работ водоналивные барьеры, временные дорожные знаки и смонтирована световая сигнализация.