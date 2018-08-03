В Саратове возбудили дело в отношении водителя, наехавшего на полицейского

ТАСС , 3 августа. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на сотрудника полиции в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"По результатам доследственной проверки, проводимой по факту применения насилия к сотруднику полиции при осуществлении им своих служебных обязанностей, в отношении 29-летнего жителя одного из сел Марксовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июля во время задержания в Саратовской области пьяный водитель ВАЗа попытался скрыться от сотрудников полиции и совершил наезд на одного из полицейских.

Ранее ТАСС сообщал, что пострадавший сотрудник полиции по факту получения телесных повреждений обратился в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.