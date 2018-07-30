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Пьяного гонщика задержали на шоссе в Ставрополе
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Пьяного гонщика задержали на шоссе в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пьяный водитель не смог уйти от погони в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
Полицейские задержали молодого водителя «Лады» на Старомарьевском шоссе. Для этого им пришлось отправиться в погоню за нарушителем правил дорожного движения, который проехал на красный свет и проигнорировал автоинспекторов. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль.
Молодой ставрополец оказался пьяным, и полицейские узнали, что в этом году его уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В отношении него вновь возбудили уголовное дело за пьяное вождение, но теперь к нему добавили ещё одно: во время погони пострадал пассажир.
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