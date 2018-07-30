Полмиллиона рублей за смерть пешехода заплатил невезучий водитель

Страшное ДТП произошло в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области в апреле 2017 года. Причиной аварии стали углубления в асфальте: водитель не справился с управлением, автомобиль новосибирца занесло в сторону автобусной остановки. К сожалению, остановка была не пуста, и автомобиль врезался в ожидающего автобус человека. Осознав, что произошло, водитель выбежал из салона, накрыл пледом пострадавшего мужчину, вызвал полицию и скорую помощь. В больнице сбитый кузбассовец скончался от полученных травм.

Водителя из Новосибирска признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его лишили прав на 1 год и 6 месяцев и отправили отбывать наказание в колонию-поселение на год. Кроме того, мать сбитого мужчины потребовала 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд удовлетворил ее требования лишь наполовину.

Как только срок наказания истек, мужчина сразу выплатил матери погибшего моральный вред в 500 000 рублей. «Судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на заработок гражданина К., который он получал в колонии-поселении. Оплатив таким образом порядка 20 000 рублей и освободившись из места лишения свободы, мужчина погасил оставшуюся задолженность около 480 000 рублей», — поясняют в Федеральной службе судебных приставов России по Новосибирской области.