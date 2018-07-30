Житель села Мокроусово приговорен к 10 месяцам колонии за пьяное вождение 

Суд вынес жесткий приговор пьяному водителю
Пьяным угнал машину, не справился с управлением, съехал с грейдера и уснул в автомобиле — так начиналась история пьяного водителя из Мокроусово.
— Сотрудники полиции, обнаружив похищенный автомобиль и спящего за рулем водителя, задержали его, автомобиль вернули законному владельцу. Угонщик был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде крупного штрафа и лишения водительских прав на срок 18 месяцев и к уголовной ответственности за угон — в виде штрафа, — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Курганской области.
Наказание водителю показалось несерьезным, и в мае этого года он снова оказался за рулем в пьяном виде. Теперь ему предстоит отбывать срок за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и лишению прав на 2 года 8 месяцев.