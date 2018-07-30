Житель села Мокроусово приговорен к 10 месяцам колонии за пьяное вождение

Суд вынес жесткий приговор пьяному водителю

Пьяным угнал машину, не справился с управлением, съехал с грейдера и уснул в автомобиле — так начиналась история пьяного водителя из Мокроусово.

— Сотрудники полиции, обнаружив похищенный автомобиль и спящего за рулем водителя, задержали его, автомобиль вернули законному владельцу. Угонщик был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде крупного штрафа и лишения водительских прав на срок 18 месяцев и к уголовной ответственности за угон — в виде штрафа, — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Курганской области.