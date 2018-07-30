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Двое разбились на мотоцикле в Балтийске
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Двое разбились на мотоцикле в Балтийске 

360tv.ru 1 час назад
Водитель мотоцикла вместе с пассажиром погибли от столкновения на трассе Балтийск‐Калининград. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Сотрудники полиции рассказали, что 57-летний водитель разворачивал автомобиль марки Mercedes, но не убедился в безопасности своих действий. В этот момент байк Suzuki, не сумев вовремя свернуть с дороги, врезался в иномарку. В результате 39-летний водитель и 33-летний пассажир мотоцикла погибли на месте от травм.
Правоохранители проверяют все факты случившегося.
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