Двое разбились на мотоцикле в Балтийске

Водитель мотоцикла вместе с пассажиром погибли от столкновения на трассе Балтийск‐Калининград. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

Сотрудники полиции рассказали, что 57-летний водитель разворачивал автомобиль марки Mercedes, но не убедился в безопасности своих действий. В этот момент байк Suzuki , не сумев вовремя свернуть с дороги, врезался в иномарку. В результате 39-летний водитель и 33-летний пассажир мотоцикла погибли на месте от травм.

Правоохранители проверяют все факты случившегося.