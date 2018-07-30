Mercedes-AMG G65 оказался слишком быстрым при езде задним ходом

Компания Mercedes-AMG отзовет в США внедорожники G65 по причине ошибки в ограничителе скорости при движении задним ходом. Под сервисную акцию попадает 20 автомобилей, которые после достижения скорости 16 миль в час (около 25 километров в час) могут потерять устойчивость.

В заявлении Национальной администрации безопасности дорожного движения США указано, что отзыву подлежат внедорожники 2017 модельного года. Владельцам машин предложено обратиться в ближайший дилерский центр Mercedes-Benz для обновления программного обеспечения, которое ограничит скорость машины при движении задним ходом.

Mercedes-AMG G65 комплектуется шестилитровым битурбо двигателем V12, отдача которого составляет 630 лошадиных сил и 991 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой спортивной трансмиссией AMG SpeedShift Plus. С места до 96 километров в час внедорожник разгоняется за 5,2 секунды. Максимальная скорость — 230 километров в час.

В конце июня в России Mercedes-Benz отозвал 362 автомобиля C— и E-класса, реализованных в 2017 и 2018 году. Причиной стало отсутствие фиксации спинок передних сидений с правой стороны.