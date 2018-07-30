Взбесившийся «Солярис» остановил забор: напуганная москвичка о ЧП в каршеринге

Москвичка рассказала подробности аварии на Hyundai Solaris «Делимобиля».

Евгения Мельникова опубликовала в Facebook историю о том, как ей попался каршеринговый автомобиль с неработающими тормозами. По словам водителя, она села за руль, набрала скорость, однако на светофоре не смогла затормозить из-за поломки. «Сорялис» занесло и он врезался в металлическое ограждение. В ДТП обошлось без пострадавших. При этом Мельникова подчеркнула, что у нее 10-летний стаж безаварийного вождения и каршерингом она пользуется уже около года.

После того, как на публикацию обратили внимание СМИ, нашелся другой клиент «Делимобиля», который взял ту же машину буквально за 10 минут до Мельниковой. «Мне позвонил мой коллега, который сказал, что арендовал эту же машину, и она уже была со сломанными тормозами, о чем он тут же сообщил компании. Мы начали сравнивать данные, к счастью, остались все скриншоты, и выяснилось, что он арендовал автомобиль за 10 минут до меня, проехал один круг, чудом сумел припарковать машину и тут же позвонил в „Делимобиль“ и написал им в Telegram, чтобы рассказать о неполадках. То есть у представителей каршеринга было пять-шесть минут, чтобы вывести автомобиль из системы или хотя бы предупредить меня о поломке», — рассказала женщина в эфире «Коммерсантъ ФМ».

Сотрудница «Делимобиля» вышла на связь с женщиной и сообщила, что в настоящее время компания опрашивает всех клиентов, которые пользовались этим «Солярисом» до ДТП. Кроме того, она рассказала о правилах оператора: все автомобили проходят обязательный техосмотр после каждых 15 тыс. км, а специалистам компании его показывают раз в несколько дней. При этом в «Делимобиле» не отрицают тот факт, что автомобиль действительно мог быть неисправен до того, как Мельникова села за руль.

Дойдет ли дело до суда, пока неизвестно.

Ситуацию прокомментировал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов . По его словам, неработающие тормоза у автомобилей каршеринга — не такое уж редкое явление. «Очень может быть, что водитель, который брал в аренду машину до вас, привел ее в неисправное состояние, — пояснил он. — Поэтому, конечно же, нужно обладать минимальным опытом вождения для того, что определить, работают тормоза или нет, как звучит двигатель, исправна ли коробка передач. И только после этого можно начинать поездку». Он также порекомендовал до начала пути снять машины на фото и видео — эти материалы могут сыграть на руку клиенту в случае разбирательства.

Фото: Евгения Мельникова / Facebook.com