Авторынок Германии в июне вышел «в плюс»

Авторынок Германии в июне увеличился на 4,2% и составил 341308 машин. Таким образом, после майского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. По итогам шести месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,9% до 1 млн 839 тыс. 031 единицы.