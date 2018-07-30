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Пьяный водитель в Ижевске врезался в столб и повредил 4 авто
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Пьяный водитель в Ижевске врезался в столб и повредил 4 авто 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель в Ижевске повредил 4 авто и покалечил своего пассажира. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, инцидент произошел на улице Клубной.
В субботу, 28 июля, 24-летний мужчина «под градусом» и без прав решил прокатиться на «ВАЗ-2107». Не справившись с управлением, он протаранил два стоящих авто — «Шевроле» и «Дэу».
«После чего водитель автомобиля «ВАЗ-2107» совершил наезд на световую опору, которая упала на стоящие автомобили «Опель» и «ВАЗ-2114», — отмечают в Госавтоинспекции.
В ДТП травмы получил 25-летний пассажир «семерки».
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года
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