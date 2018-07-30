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Пьяный водитель сбил марксовского полицейского и уехал
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Пьяный водитель сбил марксовского полицейского и уехал 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 30 июля, ночью в Марксовском районе пьяный водитель сбил сотрудника ГИБДД. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
По данным управления, экипаж ГИБДД районного отдела полиции находился на маршруте автодороги Маркс-Липовка-Тельмана у села Каменка, когда заметил автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого нарушал правила дорожного движения.
«Законное требование полицейских остановить транспортное средство, водитель проигнорировал и продолжил движение. В ходе преследования данный автомобиль был остановлен сотрудникам ГИБДД у села Новосельское Марксовского района, — рассказывают правоохранители. — При подходе одного из сотрудников к автомобилю, водитель мужчина 1989 года рождения, пытаясь скрыться начал движение задним ходом и допустил на него наезд, после чего продолжил движение в направлении села Каменка, где был задержан сотрудниками ГИБДД».
Пострадавший полицейский обратился в районную больницу, где ему оказали медпомощь без госпитализации.
В отношении нарушителя составили административный протокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении него вынесено определение об административном расследовании по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью человека.
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