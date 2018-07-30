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Поезд снес автомобиль нарушителя на переезде в Нальчике. Видео
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Поезд снес автомобиль нарушителя на переезде в Нальчике. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувшую субботу, 28 июля, в Кабардино-Балкарии произошло столкновение поезда и легкового автомобиля, в результате которого пострадал один человек.
На записи, сделанной регистратором, видно, что водитель автомобиля "Лада Приора" объехал по встречной полосе другие транспортные средства, стоявшие перед переездом и остановился прямо перед железнодорожным полотном.
Постояв несколько секунд, мужчина решил продолжить движение и выехал на пути, где и был протаранен электровозом товарного состава.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, водитель «Приоры» остался жив и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
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