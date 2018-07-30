Поезд снес автомобиль нарушителя на переезде в Нальчике. Видео

В минувшую субботу, 28 июля, в Кабардино-Балкарии произошло столкновение поезда и легкового автомобиля, в результате которого пострадал один человек.

На записи, сделанной регистратором, видно, что водитель автомобиля " Лада Приора" объехал по встречной полосе другие транспортные средства, стоявшие перед переездом и остановился прямо перед железнодорожным полотном.

Постояв несколько секунд, мужчина решил продолжить движение и выехал на пути, где и был протаранен электровозом товарного состава.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, водитель «Приоры» остался жив и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.