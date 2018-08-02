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Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
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Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В столичном районе Лефортово произошло возгорание в квартире, погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«В квартире на втором этаже д. 11 по ул. Ухтомская произошел пожар на площади 10 кв. м. Горели личные вещи и мебель. В результате возгорания погиб один человек», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве подтвердили факт пожара по указанному адресу и добавили, что прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения спасли двух человек и ликвидировали пожар.
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