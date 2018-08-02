Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

В столичном районе Лефортово произошло возгорание в квартире, погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«В квартире на втором этаже д. 11 по ул. Ухтомская произошел пожар на площади 10 кв. м. Горели личные вещи и мебель. В результате возгорания погиб один человек», — сказал собеседник агентства.